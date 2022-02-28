Представитель «Газпрома» Куприянов: подача газа для транзита в Европу через Украину осуществляется в штатном режиме

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28 февраля 2022, 13:31 Источник: ТАСС

газ, фото: pexels.com

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что компания в штатном порядке продолжает осуществлять подачу российского газа для транзита в Европу через территорию Украины.

Куприянов пояснил, что «Газпрома» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в соответствии с заявками европейских потребителей - 105,8 млн куб. м на 28 февраля. По его словам, 27 февраля заявки составляли 107,5 млн куб. м.

Ранее сообщалось, что прокачка российского голубого топлива через украинскую ГТС резко увеличилась с 24 февраля на фоне роста геополитических рисков, связанных со спецоперацией РФ.