Мать городов русских и отец. Как было принято решение о начале военной операции на Украине

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28 февраля 2022, 10:27 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Главные новости прошедшей недели – в обзоре «АН».



Вечером 21 февраля, обращаясь к народу, президент РФ Владимир Путин поделился весьма интересными фактами.



«Хочу, чтобы это поняли и в России, и на Украине. Многие украинские аэродромы размещены недалеко от наших границ. Размещенная здесь тактическая авиация НАТО, включая носители высокоточного оружия, сможет поражать нашу территорию на глубину до рубежа Волгоград-Казань-Самара-Астрахань», - заявил глава государства, после чего объявил о своем окончательном решении признать на государственном уровне существование Донецкой и Луганской Народных республик.



В Донецке признание самопровозглашенных республик отметили красочным салютом. В то же время бывший премьер-министр России поддержал… Украину, и от имени его политической партии была подана заявка на проведение митинга в Москве. Экс-председатель правительства нашей страны Михаил Касьянов выразил несогласие с решением президента РФ.



«Осуждаем решения действующей власти по признанию «ЛДНР». Расцениваем их как попрание норм международного права, грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Считаем их ошибочными и противоречащими национальным интересам России», - говорится в опубликованном в Твиттере заявлении партии Михаила Касьянова. Напомним, что он занимал пост премьер-министра с 2000-го по 2004 год – еще в период первого президентского срока Владимира Путина.



Ранним утром 24 февраля россиян ошарашила еще одна новость, ставшая судьбоносной для миллионов людей. Владимир Путин объявил о начале военной операции против Украины. При этом он совершенно отчетливо обозначил свою позицию в отношении возможного ответа НАТО, заявив, что «соблазн со стороны вмешаться в происходящие события» не останется незамеченным, и Россия готова пойти на самые крайние меры.



«Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведёт вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории ещё никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты», - заявил президент РФ.



Российская армия приступила к боевым действиям, а вот блок НАТО с этим связываться не стал. Да и президент США Джо Байден отнесся к событиям относительно спокойно: там, где братья-славяне убивают друг друга, он предпочёл помогать лишь оружием и напутственным словом.



Санкции российским банкам и миллиардерам целую неделю вводили все, кому не лень. Кому было лень, собирались с силами и вводили. Внушительный список этих мер перечислять уже нет смысла, ведь совершенно ясно, что простым россиянам от этого тоже лучше не станет.



«Экономические санкции наверняка ударят не только по русско-лондонским олигархам. Это принесет стране даже некоторую пользу, заставив их вернуть часть денег в Россию. Проблемы будут и у рядовых граждан», - считает депутат Госдумы РФ Олег Смолин. При этом оценивая ситуацию с Украиной, он подчеркнул, что «неизвестно, сколько пройдет лет, а, скорее, десятилетий, пока восстановятся дружественные отношения между нашими народами».



Великобритания ввела санкции против Путина и главы МИД РФ Лаврова, утверждая, что замораживает их банковские счета. Чуть позже о введении подобных мер против них сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Не стал отставать в этом смысле и Евросоюз. Помимо введения санкций против высших должностных лиц, ЕС объявил об ограничениях для ОАО «Калашников», «Тульского оружейного завода», ОАО «Алмаз Антей», ОАО «Адмиралтейский судостроительный завод», Корпорации «Иркут», ОАО «Ракетно-космический центр – Прогресс», «Ростех-Азимут», Российской авиастроительной корпорации «МиГ», ОАО «Вертолеты России», ОАО ПО Севмаш, «Уралвагонзавода» и многих других предприятий (всего 64 структуры).



По данным ТАСС, ведущие европейские страны договорились об отключении некоторых российских банков от системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Интерфакс сообщил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планируемой «заморозке» активов Центрального банка России (ЦБ). Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что почти 50% финансовых резервов российского ЦБ находятся в странах G7.



«Это будет заморожено, и это окажет сильное воздействие на финансовую систему России», - цитирует его РИА Новости.



Тем временем «Талибан»* (!!!) призвал Россию и Украину «разрешить кризис путем диалога и мирными средствами».



«Талибы следят за ситуацией в Украине и озабочены возможными жертвами среди мирного населения», - заявил в Твиттере представитель запрещенной в России организации Абдул Кахар Балхив.



В воскресенье РИА Новости, ссылаясь на белорусские СМИ, сообщило, что российская и украинская стороны достигли согласия на проведение переговоров. Провести их было решено на белорусско-украинской границе, в районе реки Припять. Стало известно, что Россию на встрече представит помощник президента РФ Владимир Мединский.



«Аргументы недели» продолжают следить за хронологией событий и предоставлять своим читателям только достоверную информацию. О деталях спецоперации армии России на Украине читайте в материале специального корреспондента «АН» Александра Шарковского.



*Организация признана террористической и запрещена в РФ



