«Военные» итоги недели: успехи российской армии и силы сдерживания в особом режиме

Аргументы Недели → Армия 13+

28 февраля 2022, 09:38 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Минувшая неделя стала исторической в полном смысле этого слова. Началась она с подписания президентом России Владимиром Путиным указа о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Сразу же между РФ и этими государствами были установлены дипломатические отношения и подписаны соглашения о взаимопомощи, в том числе и в военной области. В предварительном слове, обращённом к россиянам, Владимир Путин, по сути, сообщил, что будет освобождена от украинских нацистов Новороссия. Это территории, которые в 18-м веке российская империя отвоевала у Оттоманской Порты, и Украина не имеет никаких прав на них ни исторически, ни фактически. Данные территории были отданы оной незаконно безбожной кликой большевиков во главе с Ульяновым/Лениным. Сейчас это земли ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей.



24 февраля началась специальная военная операция ВС РФ против нацистского режима Украины. Рано утром были нанесены ракетные удары по объектам военной инфраструктуры Незалежной. Судя по всему, первоначально действовали боевые корабли Черноморского флота, несущие крылатые ракеты «Калибр». Возможно также были использованы береговые ракетные комплексы, которые вели огонь по сухопутным объектам противокорабельными крылатыми ракетами «Оникс». И как вариант, дальняя авиация ВКС РФ могла атаковать цели ВСУ крылатыми ракетами Х-55 и Х101, не заходя в зону действия противовоздушной обороны противника. После подавления системы ПВО Украины, в дело могла вступить ударная фронтовая авиация.



К четвёртому дню проведения специальной операции (к 27 февраля) идут бои в пригородах украинской столицы и за некоторые аэродромы, расположенные вблизи Киева. В том числе, атакам российских войск подвергается аэродром Васильков, находящийся практически в черте украинской столицы. Ранее сообщалось о штурме аэропорта Жуляны. Российские войска планомерно берут под контроль все воздушные гавани вокруг Киева, что позволит ударной и штурмовой авиации ВСК РФ использовать их как аэродромы подскока. Идут бои западнее Киева. Войска РФ атакуют позиции ВСУ в районе населённого пункта Ирпень.



Российские войска вошли в Харьков шестью колоннами, которые с боями продвигаются к центру города. Так же идёт продвижение частей ВС РФ по Харьковской области в западном направлении. Продолжаются бои в Сумской, Полтавской и Черниговской областях. ВС РФ не прекращают обстреливать украинские военные объекты высокоточным оружием дальнего действия. Стало известно, что одна ракета ОТРК «Искандер-М» уничтожила сразу несколько самолётов МиГ-29, находившихся на стоянке на аэродроме близ Ивано-Франковска, а это запад Украины.



На юге, группировка, зашедшая из Крыма, продолжает развивать наступление сразу на трёх направлениях: на север, запад и восток. В Запорожской области замечена колонна самоходных пусковых установок ТОС-1А «Солнцепёк». Минобороны РФ сообщило о блокировании Херсона. Части ВС РФ продвигаются в направлении Мариуполя, блокирован Бердянск, также идут бои в Николаеве.

На Донбассе войска ЛНР и ДНР при огневой поддержке ВС РФ развивают ранее достигнутый успех. Первые прошли вперёд на 52 км, вторые - на 12 км.

Стало известно, что ВСУ ощущает нехватку личного состава. Появилась информация, что из украинских тюрем освобождают уголовников, имеющих опыт военных действий. В Запорожье всем желающим раздают оружие.



Российскими Вооруженными Силами, на утро 27 февраля, поражены 975 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 23 пункта управления и узлы связи ВСУ, 3 радиолокационных поста, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 48 радиолокационных станций. Сбиты: 8 боевых самолетов и 7 вертолетов, 11 беспилотных летательных аппаратов, две тактические ракеты «Точка-У». Уничтожено 223 танка и другие боевые бронированные машины, 28 самолетов (на земле), 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 единицы специальной военной автомобильной техники.



Германия, Австралия, Чехия, Эстония сообщили о намерении поставить Украине вооружения и боеприпасы. Из западных столиц звучат угрозы в адрес Москвы. На этом фоне Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ отдал приказ министру обороны Герою России генералу армии Сергею Шойгу и начальнику Генерального штаба Герою России, кавалеру ордена Святого Георгия Победоносца генералу армии Валерию Герасимову перевести российские силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. При этом Президент отметил, что «высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес Российской Федерации». Далее он заявил: «Приказываю министру обороны и начальнику Генштаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства».



