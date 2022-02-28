Вице-президент РСТ Горин: оставшихся в Европе туристов вывезут через Турцию, ОАЭ и Египет

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28 февраля 2022, 08:40 Источник: РИА Новости

самолет, фото: pexels.com

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин сообщил, что россиян, находящихся в европейских странах, закрывших воздушное пространство, планируется вернуть домой транзитным путем через Турцию, ОАЭ и Египет.

Горин уточнил, что сейчас решается вопрос о перевозке 400 самостоятельных и организованных туристов из Будапешта, 500 организованных туристов из Болгарии и около 200 - из Мадейры. По его словам, россияне также находятся в Великобритании, Словении и Австрии.

«Рассматриваются транзитные перелеты через третьи страны, в том числе города Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доха и Каир, а также другие открытые страны»,- пояснил он.

Представитель РСТ добавил, что туристы заняли выжидательную позицию. Горин рассказал, что на международные поездки существенное влияние оказывает волатильность курса валют, которая приводит, в перерасчете на рубли, к подорожанию путевок. Он напомнил, что для россиян остаются открытыми Турция, Египет, ОАЭ, Мальдивы и Таиланд.

Напомним, что в связи со спецоперацией России на Украине более 23 стран закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. 27 февраля о своем решении сообщили страны Евросоюза.