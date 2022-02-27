Минтранс ФРГ: страна закроет воздушное пространство для российских самолетов

Аргументы Недели → В мире 13+

27 февраля 2022, 14:27 Источник: Zeit

салон самолета, pixabay.com

Днем в воскресенье, 27 февраля, стало известно, что Германия в свете ситуации на Украине сегодня с 17.00 по московскому времени закроет воздушное пространство страны для российских самолетов.

Информацию о закрытии воздушного пространства Германией предоставило издание Zeit со ссылкой на Министерство транспорта ФРГ.

Подчеркивается, что вышеуказанное решение вступит в силу сегодня в 15.00 по местному времени (17.00 по Москве) и первоначально будет действовать в течение трех месяцев.

Ранее сегодня стало известно, что свое воздушное пространство для российских самолетов закрыли Австрия, Бельгия и Ирландия.