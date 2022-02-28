Глава ЕК сообщила, что Европа заплатит высокую цену за санкции против России

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28 февраля 2022, 07:35 Источник: euronews

Урсула фон дер Ляйен, фото: European Union/XinHua/ globallookpress.com

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе придется заплатить высокую цену за введённые против России санкции. По ее словам, ЕС продолжит поддерживать Украину.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что Европа намерена отвечать на действия президента РФ Владимира Путина на Украине жёсткими санкциями в финансовой и экономической сфере. 27 февраля глава ЕК предложила третий пакет ограничений, в который входит отсоединения некоторых российских банков от международной системы платежей SWIFT. Она добавила, что Евросоюз впервые предоставит военное оборудование Киеву.

«Да, мы знаем, что за каждую войну приходится платить, но наша солидарность с Украиной огромна. Если вы посмотрите на беженцев, которых принимают в Евросоюзе, на финансовую поддержку, на поставки военной техники, все это указывает на глубокую солидарность с Украиной»,- продолжила Ляйен в интервью телеканалу Euronews.

Ранее сообщалось, что Евросоюз вместе с Соединенными Штатами Америки, Великобританией и Канадой заморозит активы Центробанка РФ. Также страны ЕС закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний.