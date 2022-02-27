Турция запретила проход российских и украинских военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы

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27 февраля 2022, 22:05 Источник: РБК

Босфор, Can Merey/dpa/globallook.com

Турция квалифицировала военную операцию России в Украине как войну, поэтому, согласно Конвенции Монтрё, закрыла для стран, вовлеченных в конфликт, проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом в воскресенье заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире CNN Turk.

Конвенция предусматривает, что во время войны, если Турция сама не является воюющей стороной, корабли стран, вовлеченных в конфликт, не могут проходить через проливы. Исключение делается только для тех судов, которые возвращаются в порт стоянки.

«Изначально это была атака России, мы оценивали ее со специалистами, военными, юристами. Теперь это превратилось в войну», — заявил Чавушоглу. Поэтому, по его словам, Анкара будет неукоснительно соблюдать положения Конвенции Монтрё по отношению к сторонам конфликта.

24 февраля, в день начала военной операции России в Украине, Киев обратился к Эрдогану с просьбой перекрыть для военных кораблей РФ проливы Босфор и Дарданеллы.