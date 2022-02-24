«Пожалуйста, помогите»: украинцы просят Эрдогана перекрыть для России проливы Босфор и Дарданеллы

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24 февраля 2022, 11:17

Фото: Global Look

Василий Бондарь, посол Украины в Анкаре, сообщил о требовании Киева закрыть пролив Дарданеллы для РФ.

«Сейчас важно, какую поддержку оказать Украине. Вот я обращаюсь к турецкой администрации, пожалуйста, помогите Украине. Мы требуем закрытия пролива Дарданеллы», - заявил Бондарь. «Мы хотим, чтобы санкции были наложены на российскую сторону. Мы требуем наложения ареста на русские акции здесь. Поддержка, которая будет оказана нам путем предоставления оборонительного оружия, также важна», - сказал украинский посол в Турции.

Также в соцсетях посольства Украины в Анкаре появилась информация о просьбе закрыть пролив Босфор.

Тем временем Росморречфлот сообщил о приостановке судоходства в Азовском море до особого распоряжения.