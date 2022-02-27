Глава канадского МИД Мелани Жоли: страны Запада намерены изолировать Россию из-за ситуации на Украине

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27 февраля 2022, 21:15 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Страны Запада думают, как изолировать Россию из-за ситуации на Украине. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в воскресенье заявила в эфире телеканала Си-ти-ви о продолжении "рассматривать множество вариантов, чтобы убедиться, что мы изолируем Россию".

Как полагает глава канадского МИД, одна из возможностей - отключение России от международной межбанковской системы SWIFT.

Мелани Жоли считает, что влияние западных санкций Россия реально ощутит в течение "пары недель".

С присоединением Японии все страны "большой семерки" поддерживают наиболее тяжелые санкции против России, среди которых ограничения на операции Центробанка РФ и отключение нескольких российских банков от системы платежных сообщений SWIFT.

Об этом в воскресенье, 27 февраля, заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение глав признанных Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР о помощи.