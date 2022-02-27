Псаки: с присоединением Японии все страны G7 поддержали отключение России от SWIFT

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27 февраля 2022, 19:33 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

С присоединением Японии все страны "большой семерки" поддерживают наиболее тяжелые санкции против России, среди которых ограничения на операции Центробанка РФ и отключение нескольких российских банков от системы платежных сообщений SWIFT.

Об этом в воскресенье, 27 февраля, заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида ранее сегодня сообщил, что Токио введет санкции против представителей властей России, в том числе президента РФ Владимира Путина, заморозит все их активы и поддержит отключение ряда российских банков от SWIFT.

Псаки объявила, что США приветствуют заявление властей Японии о том, что они присоединяются к Еврокомиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канаде и США в изоляции России от международной финансовой системы и их экономик.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. О спецоперации объявил Владимир Путин в обращении к россиянам.