Президент Всемирного банка Мэлпас: это трагедия не только для украинцев, но и для россиян

Аргументы Недели → В мире 13+

27 февраля 2022, 21:21 Источник: ТАСС

Clemens Bilan/globallook.com

Санкции Запада в отношении России больно ударят по банкам и мало затрагивают нефтегазовую отрасль. Тем не менее россиянам придется очень нелегко, заявил в воскресенье президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас в эфире телеканала CBS.

«Если думать о санкциях, то они бьют по банкам в России, но, видимо, не по нефтегазовой отрасли, но если они действительно смогут остановить работу ЦБ РФ, то это правда будет иметь последствия для России», - сказал он.

Мэлпас уверен, что западные санкции против Центробанка способны серьезно ухудшить жизнь граждан РФ.

«Им приходится нелегко. Это трагедия не только для украинцев и соседей Украины, но и для россиян», - заявил президент ВБ.

Он также считает, что «доминированию РФ на газовом рынке» существуют альтернативы.

«Рынки смотрят вперед, так что они могут заглянуть на пять лет вперед и понять, что доступно много энергоресурсов, если их мобилизовать».

Ранее высокопоставленный представитель Белого дома, комментируя заморозку активов Банка России, заявил, что, лишившись зарубежной поддержки, рубль «сорвется» в свободное падение.