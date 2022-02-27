Представитель Белого дома: после заморозки активов Центробанка рубль «сорвется» в свободное падение

Высокопоставленный представитель Белого дома, комментируя заморозку активов Банка России, заявил, что, лишившись зарубежной поддержки, рубль "сорвется" в свободное падение.
Собеседник выразил уверенность, что эффект от новых ограничений проявит себя немедленно. По его словам, российские финансовые институты и другие участники рынка понимают, что без возможности защитить свою валюту та сорвется в «свободное падение». Представитель Белого дома допустил применение других мер в отношении активов Центробанка, которые США и их западными союзники будут дорабатывать в течение выходных.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Европейский союз вместе с США, Великобританией и Канадой заморозит активы Банка России.