Представитель Белого дома: после заморозки активов Центробанка рубль «сорвется» в свободное падение

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27 февраля 2022, 07:59 Источник: РИА Новости

ЦБ РФ, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Высокопоставленный представитель Белого дома, комментируя заморозку активов Банка России, заявил, что, лишившись зарубежной поддержки, рубль "сорвется" в свободное падение.

Собеседник выразил уверенность, что эффект от новых ограничений проявит себя немедленно. По его словам, российские финансовые институты и другие участники рынка понимают, что без возможности защитить свою валюту та сорвется в «свободное падение». Представитель Белого дома допустил применение других мер в отношении активов Центробанка, которые США и их западными союзники будут дорабатывать в течение выходных.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Европейский союз вместе с США, Великобританией и Канадой заморозит активы Банка России.