Псаки сообщила: Зеленский просил у Байдена дополнительную помощь в обеспечении своей безопасности

Украинский президент Владимир Зеленский просил у президента США Джозефа Байдена дополнительную помощь в обеспечении своей безопасности.
Журналист американской телекомпании Эй-би-си (АВС, American Broadcasting Company) сообщил информацию о просьбе Зеленского со ссылкой на официального представителя Белого дома Джен Псаки.
Псаки, как сказал журналист, рассказала, что Байден предоставил помощь Зеленскому, - передает ТАСС.
О том, что Соединённые Штаты готовы помочь Владимиру Зеленскому покинуть Киев на фоне спецоперации России на Украине, информировало издание WP. Американская администрация уже якобы подготовила места, где он будет чувствовать себя в безопасности.