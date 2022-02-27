Псаки сообщила: Зеленский просил у Байдена дополнительную помощь в обеспечении своей безопасности

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27 февраля 2022, 18:02 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Украинский президент Владимир Зеленский просил у президента США Джозефа Байдена дополнительную помощь в обеспечении своей безопасности.

Журналист американской телекомпании Эй-би-си (АВС, American Broadcasting Company) сообщил информацию о просьбе Зеленского со ссылкой на официального представителя Белого дома Джен Псаки.

Псаки, как сказал журналист, рассказала, что Байден предоставил помощь Зеленскому, - передает ТАСС.

О том, что Соединённые Штаты готовы помочь Владимиру Зеленскому покинуть Киев на фоне спецоперации России на Украине, информировало издание WP. Американская администрация уже якобы подготовила места, где он будет чувствовать себя в безопасности.