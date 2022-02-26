WP: администрация США готова помочь Зеленскому покинуть Украину

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26 февраля 2022, 10:33 Источник: Washington Post

Владимир Зеленский, фото: Ray Tang/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Соединённые Штаты готовы помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев на фоне спецоперации России в стране. Американская администрация уже якобы подготовила места, где политик будет чувствовать себя в безопасности.

В материале говорится, что американские должностные лица в течение нескольких недель предупреждали Зеленского об опасности, якобы он является "целью номер один" Вооруженных сил России. По данным источника, чиновники обсуждали с украинским лидером наиболее безопасные места его возможного размещения.

Ранее в субботу Зеленский обратился к народу с просьбой не верить фейкам об эвакуации. Политик уточнил, что находится в Киеве и продолжит защищать Украину.