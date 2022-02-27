Лукашенко сожалеет из-за отказа Украины ехать в Гомель на переговоры с Россией

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27 февраля 2022, 13:13 Источник: РИА Новости

Александр Лукашенко, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил сожаление из-за отказа Украины ехать на переговоры с Россией в Гомель. По его словам, это решение не принадлежит Владимиру Зеленскому, он его просто озвучил.

«Ну, не поедут (украинцы) - это их будет выбор. Так и получилось. Ну как с ними разговаривать? Вчера пообещали... Вы думаете, это Володя Зеленский принял решение? Да нет, он озвучил его. Не дадут ему... Ну, это их выбор. Зря, очень зря»,- высказал белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что ему жаль президента РФ Владимира Путина из-за отказа Украины.

«Бедный Путин, то предлагают (украинцы), то назад отступают»,- продолжил он.

Ранее сообщалось, что российская делегация прибыла на переговоры с Украиной в Белоруссию. Однако Зеленский отказался проводить встречу в Гомеле и предложил другие города.

При этом глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский рассказал, что представители РФ будут ждать ответа Украины по встрече в Гомеле до 15.00.