Глава российской делегации Мединский: РФ ждет согласования с Киевом встречи в Гомеле до 15.00

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27 февраля 2022, 12:29 Источник: РИА "Новости"

глава российской делегации Владимир Мединский, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил днем в воскресенье, 27 февраля, что представители России будут ждать ответа Украины по встрече в Гомеле до 15:00.

Ранее стало известно, что российские переговорщики прибыли на территорию Белоруссии. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь отверг возможность участия делегации из Киева во встрече в республике.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя это заявление, отметил, что Гомель в качестве площадки для переговоров выбрала именно украинская сторона.