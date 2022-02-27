Главы МИД АСЕАН призвали заинтересованные стороны прилагать все усилия для мирного диалога по ситуации на Украине

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27 февраля 2022, 11:07 Источник: ТАСС

флаг Украины, фото: Mykola Tys/Global Look Press

Главы МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) обеспокоены событиями на Украине. Дипломаты уверены в наличии возможностей для мирного диалога, чтобы не допустить выхода ситуации из-под контроля.

Министры иностранных дел стран АСЕАН выразили глубокую обеспокоенность развитием ситуации и вооруженными действиями на Украине. Дипломаты призвали все заинтересованные стороны проявлять максимальную сдержанность и прилагать все усилия для продолжения мирного диалога по всем возможным каналам.

«Мы призываем все заинтересованные стороны проявлять максимальную сдержанность и прилагать все усилия для продолжения диалога по всем каналам, включая дипломатические средства, для сдерживания ситуации, деэскалации напряженности и поиска мирного урегулирования в соответствии с международным правом, принципами Устава ООН и Договора о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии»,- говорится в заявлении организации.

Члены АСЕАН отметили, что соблюдение всеми сторонами принципов взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и равноправия всех наций позволит восстановить мир, безопасность и гармоничное сосуществование.

Ранее сообщалось, что 27 февраля российская делегация прибыла в Гомель на переговоры с Украиной.