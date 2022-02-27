В МИД Белоруссии подтвердили прибытие российской делегации в Гомель

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27 февраля 2022, 11:00 Источник: ТАСС

Гомель, pixabay.com

Министерство иностранных дел Белоруссии в воскресенье, 27 февраля, подтвердило прибытие российской делегации в Гомель на переговоры с Украиной и отметило, что Минск подготовил для них все необходимое.

"Да, мы подтверждаем эту информацию", – подчеркнули в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз уточнил, что Белоруссия в полном объеме обеспечивает решение всех протокольных, логистических и прочих вопросов.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация уже прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами.