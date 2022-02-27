Герой ДНР Авидзба заявил, что через неделю у украинских военных в Донбассе закончатся боеприпасы

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27 февраля 2022, 09:25 Источник: РИА Новости

военный Украины, фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командир ополченцев, герой Донецкой народной республики Ахра Авидзба сообщил, что через неделю у украинских военных в Донбассе закончатся боеприпасы, и тогда можно двигаться вперед минимальными потерями.

Авидзба призвал потерпеть еще недельку.

«Боеприпасы у них закончатся, что они будут делать? Начнут, как в Дебальцево, в 6 утра ломиться и не оглядываться, и мы с минимальными потерями пойдем»,- отметил он.

По его словам, «на эмоциях побежать вперед - это крайне глупо».

Ранее заместитель командующего Черноморского флота по материально-техническому обеспечению генерал-майор Михаил Ясников рассказал, что более 80 украинских пограничников с острова Змеиный доставили в Севастополь.