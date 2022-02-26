Генерал-майор Ясников: сдавшихся украинских пограничников доставили в Севастополь

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26 февраля 2022, 12:37 Источник: RT

Севастополь, фото: Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Заместитель командующего Черноморского флота по материально-техническому обеспечению генерал-майор Михаил Ясников сообщил, что более 80 украинских пограничников с острова Змеиный доставили в Севастополь. Военнослужащие сложили оружие и добровольно сдались Вооруженным силам России.

"Сегодня в Севастополь на спасательном буксире "Шахтер" доставлена группа военнослужащих с острова Змеиный в количестве 82 человек, которые сложили оружие и приняли решение возвратиться к своим семьям",- пояснил он.

RT опубликовал кадры с прибывшими в Севастополь украинскими пограничниками. С них взяли подписку об отказе от участия в боевых действиях и пообещали в ближайшее время вернуть семьям.

"После прохождения кратковременных юридических процедур, согласований с украинской стороной, военнослужащие ВСУ будут отправлены домой на Украину на подготовленных для этих целей автобусах",- добавил Ясников.

Он уточнил, что при необходимости украинским военным будет оказана медицинская помощь. По его словам, пограничникам предоставили сухпаек и воду на весь период передвижения до конечного пункта.