Reuters: Google приостановила монетизацию для российских государственных СМИ на своих платформах

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27 февраля 2022, 08:58 Источник: Reuters

планшет, фото: pexels.com

Компания Google приостанавливает монетизацию для российских СМИ с государственным финансированием на своих платформах и приложениях в связи с «чрезвычайными обстоятельствами».

Представители YouTube заявили, что видеохостинг «приостанавливает возможность монетизации ряда каналов» в связи с «чрезвычайными обстоятельствами».

Также компания Google запретила российским государственным СМИ использовать свои рекламные технологии для получения дохода на сайтах и в приложениях. Издания не смогут покупать рекламу через Google Tools или размещать ее в таких сервисах Google, как поиск и Gmail.

Представитель компании Майкл Асиман уточнил, что они следят за новым разработками и при необходимости предпримут дальнейшие шаги.

Ранее сообщалось, что платёжные сервисы Apple Pay и Google Pay прекратят обслуживание карт российских подсанкционных банков.