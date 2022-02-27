Reuters: Google приостановила монетизацию для российских государственных СМИ на своих платформах

Компания Google приостанавливает монетизацию для российских СМИ с государственным финансированием на своих платформах и приложениях в связи с «чрезвычайными обстоятельствами».
Представители YouTube заявили, что видеохостинг «приостанавливает возможность монетизации ряда каналов» в связи с «чрезвычайными обстоятельствами».
Также компания Google запретила российским государственным СМИ использовать свои рекламные технологии для получения дохода на сайтах и в приложениях. Издания не смогут покупать рекламу через Google Tools или размещать ее в таких сервисах Google, как поиск и Gmail.
Представитель компании Майкл Асиман уточнил, что они следят за новым разработками и при необходимости предпримут дальнейшие шаги.
Ранее сообщалось, что платёжные сервисы Apple Pay и Google Pay прекратят обслуживание карт российских подсанкционных банков.