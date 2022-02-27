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Представитель Белого дома допустил, что Китай уважает «силу американских санкций», поэтому не поможет России

, 08:32 Источник: РИА Новости

Представитель Белого дома допустил, что Китай уважает «силу американских санкций», поэтому не поможет России
Белый дом, фото: pixabay.com

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что Китай не станет помогать России справляться с западными санкциями. По его словам, об этом говорят последнее действии Пекина в отношении Москвы.

«Я думаю, вчера или позавчера сообщалось о том, что Китай ограничивает часть своих банков в выдаче кредитов на закупку энергоресурсов из России»,- пояснил он.

Собеседник считает, что, как это и было в прошлом на протяжении многих лет, Китай склонен уважать «силу американских санкций».

Ранее посольство Китая в России назвало Соединенные Штаты «настоящей угрозой миру», комментируя изображение с названием «Список бомбардировок США: мировой тур демократии».

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