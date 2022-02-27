Аргументы Недели Политика 13+

Посольство Китая в России назвало «настоящей угрозой миру» США

, 07:48 Источник: Twitter

Посольство Китая в России назвало «настоящей угрозой миру» США
Белый дом, pixabay.com

Посольство Китая в России назвало Соединенные Штаты Америки "настоящей угрозой миру". Пост, в котором содержится соответствующая информация, опубликован в аккаунте диппредставительства в Twitter.

"Никогда не забывайте, кто представляет настоящую угрозу миру", – подчеркивается в публикации посольства КНР в России.

Таким образом дипмиссия прокомментировала пост представителя информационного департамента Министерства иностранных дел Китая, который опубликовал картинку с названием "Список бомбардировок США: мировой тур демократии". На графическом изображении указан список американских военных операций за границей.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Общество

Политика

Политика