Зеленский утверждает, что договорился с Эрдоганом о запрете на проход российских военных кораблей в Черное море

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26 февраля 2022, 22:51 Источник: ТАСС

Владимир Зеленский, @Dankihot /globallook.com

По словам президента Украины Владимира Зеленского, он согласовал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом запрет на проход российских через проливы Босфор и Дарданеллы в Черное море. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Поблагодарил моего и нашего друга Эрдогана за неизменную поддержку нашей независимости, территориальной целостности. Согласовали с ним, что сегодня крайне важен запрет на проход российских военных кораблей в Черное море. Сделали» - сказал он в видеообращении к украинцам, опубликованном в Telegram.

Между тем, как сообщает ТАСС со ссылкой на газету Cumhuriyet, источник в турецком правительстве не подтверждает эту информацию. По его словам, Анкара не вводила ограничений для военных кораблей РФ при проходе через проливы.

Ранее сообщалось о телефонном разговоре, состоявшемся в субботу между Зеленским и Эрдоганом.