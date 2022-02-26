Эрдоган рассказал Зеленскому о своих усилиях для скорейшего заключения перемирия между Россией и Украиной

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26 февраля 2022, 17:10 Источник: ТАСС

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский, Sergei Chuzavkov/globallook.com

В субботу состоялся телефонный разговор между главами Турции и Украины Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Зеленским, сообщила канцелярия турецкого президента.

Как говорится в сообщении, президенты двух стран обсудили «последние события и вопросы военного вмешательства России на Украину».

«Президент Эрдоган заявил, что прилагает усилия для того, чтобы как можно скорее было объявлено перемирие, которое гарантировало бы, чтобы больше не было погибших и Украина больше не пострадала», - приводит цитату из сообщения ТАСС.

При этом подробностей, какие именно «усилия» имеются в виду, не уточняется. Также Эрдоган выразил соболезнования семьям украинских граждан, «погибших в результате нападения России», говорится в сообщении.

В среду в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным Эрдоган заявил, что не признает действия России, «направленные против суверенитета и территориальной целостности Украины».