Эрдоган сообщил Путину, что не признает шаги России, направленные против суверенитета Украины

Аргументы Недели → Политика 13+

23 февраля 2022, 18:05 Источник: РБК

Реджеп Тайип Эрдоган, Xinhua/globallook.com

В среду в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не признает действия России, «направленные против суверенитета и территориальной целостности Украины», сообщает Anadolu со ссылкой на управление по связям с общественностью администрации президента Турции.

Как сообщает агентство, Эрдоган при этом подчеркнул важность разрешения кризиса дипломатическим путем на основе Минских соглашений. По мнению лидера Турции, военный конфликт не принесет никому пользы.

Эрдоган, кроме того, подтвердил готовность внести свой вклад в снижение напряженности и урегулирование конфликта.

Ранее Анкара не раз предлагала выступить посредником в переговорах между российской и украинской сторонами.