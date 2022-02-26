Миллиардер Роман Абрамович передал управление футбольным клубом «Челси»

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26 февраля 2022, 22:35 Источник: РИА Новости

Роман Абрамович, imago sportfotodienst/globallook.com

Российский бизнесмен Роман Абрамович, который почти двадцать лет владеет лондонским «Челси», передал управление клубом попечителям благотворительного фонда команды. Сообщение об этом опубликовано на сайте «Челси».

Абрамович подчеркнул, что на протяжении двух десятилетий был «хранителем» клуба и сейчас поступает исключительно в его интересах.

«Я всегда принимал решения исходя из интересов клуба. Я по-прежнему привержен этим ценностям. Вот почему сегодня я передаю управление и заботу о «Челси» попечителям благотворительного фонда клуба. Я считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков», - приводит слова Абрамовича сайт.

Ранее сообщалось, что Роман Абрамович получил гражданство Португалии.