Миллиардер Роман Абрамович стал гражданином Португалии

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18 декабря 2021, 16:56 Источник: РБК

Роман Абрамович, imago sportfotodienst/globallook.com

Роман Абрамович получил гражданство Португалии, пройдя натурализацию как потомок сефардских евреев. Об этом сообщили таблоид Publico и источник РБК.

«Г-н Абрамович стал гражданином Португалии в начале этого года благодаря португальскому «Закону о возвращении», который позволяет потомкам сефардских евреев (выходцев из Испании и Португалии) и евреев конверсо (тех, что были насильно обращены в христианство) получить португальское гражданство», — приводит слова своего источника РБК.

Как сообщается, прежде чем пойти на такой шаг, Абрамович несколько лет изучал историю своего рода. Выяснилось, что часть его семьи жила в Португалии, а после изгнания оттуда оказалась в Гамбурге. Восстановить историю семьи, по данным источника, удалось с помощью раввинов и лидеров еврейских общин в разных странах.

Ранее сообщалось, что Абрамович в Лондонском суде выиграл дело против издательского дома HarperCollins, выпустившего книгу «Люди Путина», в которой миллиардер назван «кассиром Путина».

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