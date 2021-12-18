Миллиардер Роман Абрамович стал гражданином Португалии

Роман Абрамович получил гражданство Португалии, пройдя натурализацию как потомок сефардских евреев. Об этом сообщили таблоид Publico и источник РБК.
«Г-н Абрамович стал гражданином Португалии в начале этого года благодаря португальскому «Закону о возвращении», который позволяет потомкам сефардских евреев (выходцев из Испании и Португалии) и евреев конверсо (тех, что были насильно обращены в христианство) получить португальское гражданство», — приводит слова своего источника РБК.
Как сообщается, прежде чем пойти на такой шаг, Абрамович несколько лет изучал историю своего рода. Выяснилось, что часть его семьи жила в Португалии, а после изгнания оттуда оказалась в Гамбурге. Восстановить историю семьи, по данным источника, удалось с помощью раввинов и лидеров еврейских общин в разных странах.
Ранее сообщалось, что Абрамович в Лондонском суде выиграл дело против издательского дома HarperCollins, выпустившего книгу «Люди Путина», в которой миллиардер назван «кассиром Путина».
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