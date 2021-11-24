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Лондонский суд признал утверждение о том, что Абрамович является «кассиром Путина», клеветническим

, 16:58 Источник: РБК

Лондонский суд признал утверждение о том, что Абрамович является «кассиром Путина», клеветническим
Роман Абрамович, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Высокий суд Лондона вынес сегодня решение по иску миллиардера Романа Абрамовича к издательскому дому HarperCollins, выпустившему книгу «Люди Путина».

Суд признал, что автор произведения бывший корреспондент Financial Times в Москве Кэтрин Белтон допустила девять клеветнических утверждений об Абрамовиче. Оспорены, в частности утверждения автора о том, что миллиардер приобрел английский футбольный клуб «Челси» по приказу Владимира Путина и то, что он является «кассиром Путина».

Как показали в суде адвокаты издательства, одним из основных источников автора был бывший банкир Сергей Пугачев, который в 2010 году уехал из России. Защита Абрамовича настаивала, что заявления Пугачева ложны.

Представитель Абрамовича в интервью РБК высказал предположение, что издательство внесет исправления в текст в ближайшее время.

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