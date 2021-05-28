«Челси» Абрамовича и «Манчестер Сити» арабского шейха: кто побеждает в противостоянии клубов и яхт

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28 мая 2021, 14:52

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В нынешнем розыгрыше престижного Кубка Лиги чемпионов один за другим из раундов плей-офф вылетали основные фавориты: «Бавария» с Левандовски, «Барселона» с Месси, «Ливерпуль» с Салахом. И вот уже в ближайшую субботу в Лиссабоне в финальном матче турнира сойдутся «Манчестер Сити» и «Челси».



Английское дерби пройдет за всю историю турнира в третий раз. Два года назад «Ливерпуль» одолел «Тоттенхэм», а в 2008-м опытный Джон Терри, не удержавшись на мокром газоне «Лужников», не забил послематчевый пенальти Ван дер Сару и подарил победу «Манчестер Юнайтед».



Поначалу владелец «Манчестер Сити» Мансур бен Заид Аль Нахайян (шейх Мансур), вливаясь в ряды олигархических футбольных менеджеров, действовал по принципу Абрамовича и скупал без разбора всех самых модных кудесников мяча. Он отдал рекордные для АПЛ 43 миллиона евро за Робиньо, 53 миллиона за Давида Сильву и Самира Насри, 62 миллиона фунтов за Серхио Агуэро и Эдина Джеко. Спустя 44 года «горожане» под руководством Манчини вновь покорили чемпионат Англии, но Мансур понял, что для больших свершений в Европе нужны и опытные менеджеры.



Ближайший помощник шейха Халдун Аль Мубарак пригласил на все руководящие посты опытных управленцев из «Барселоны», которые, в свою очередь, заманили на «Этихад» своего старого знакомого Пепа Гвардьолу. Именно с ним «Сити» завоевал три золота, семь различных английских кубков и окончательно ворвался в глобальную элиту.



Роман Абрамович, спустивший на «Челси» за время своего правления более 3 миллиардов фунтов, по количеству взятых титулов пока превосходит шейха. Клуб российского олигарха, взявший с Красным Ромом 18 различных трофеев (больше чем за предыдущие 99 лет своей истории), и лигочемпионскую чашечку в 2012-м, положил в копилочку и два серебристых сервиза за Лигу Европы. Причем Абрамович не успокаивается, постоянно меняет тренеров и на этот раз близок к тому, чтобы сорвать джекпот с Томасом Тухелем.



А вот шейх Мансур сделал сильный ход и заявил, что полностью оплатит болельщикам «Сити» путешествие в Португалию. Абрамович, в свою очередь, обещал в случае победы закатить на своей яхте мощнейшую вечеринку. К слову, 163-метровое монументальное еврейское судно Eclipse длиннее плавучей виллы Topaz Его арабского Высочества на 15 метров.





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