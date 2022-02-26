ФРГ в ближайшее время направит Украине 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ракет земля-воздух

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26 февраля 2022, 22:11 Источник: "Интерфакс"

"Стингер", U.S. Marine Corps/globallook.com

Власти Германии приняли решение о поставке Украине противотанкового оружия и ракет «Стингер», сообщил в субботу официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

«Федеральное правительство сегодня (в субботу) решило для поддержки украинских вооруженных сил направить 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ракет земля-воздух типа «Стингер» из запаса бундесвера. Оружие будет направлено на Украину так скоро, как это будет возможно», - сообщил Хебештрайт.

Ранее в субботу стало известно, что Берлин разрешил Нидерландам предоставить Украине 400 базук производства ФРГ. До начала военной операции России в Украине Германия воздерживалась от поставок летального оружия Киеву.