ФРГ в ближайшее время направит Украине 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ракет земля-воздух

Власти Германии приняли решение о поставке Украине противотанкового оружия и ракет «Стингер», сообщил в субботу официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.
«Федеральное правительство сегодня (в субботу) решило для поддержки украинских вооруженных сил направить 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ракет земля-воздух типа «Стингер» из запаса бундесвера. Оружие будет направлено на Украину так скоро, как это будет возможно», - сообщил Хебештрайт.
Ранее в субботу стало известно, что Берлин разрешил Нидерландам предоставить Украине 400 базук производства ФРГ. До начала военной операции России в Украине Германия воздерживалась от поставок летального оружия Киеву.