Bild: ФРГ дала согласие на отправку Нидерландами немецкого противотанкового оружия для Украины

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26 февраля 2022, 20:21 Источник: ТАСС

Флаг Германии, Torsten Sukrow/globallook.com

Германия одобрила отправку Нидерландами 400 единиц противотанкового оружия производства ФРГ для Украины, сообщает в субботу Bild со ссылкой на информированные источники.

До начала военной операции России в Украине ФРГ категорически отказывала Киеву в его просьбах поставить оружие. Свою позицию власти Германии обосновывали тем, что они не осуществляют поставки летальных вооружений в кризисные страны.

В конце января после очередного отказа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы «еще десятилетиями» будут помнить о подобном поступке властей ФРГ.

До сегодняшнего дня вся «военная» помощь Германии Украине ограничивалась передачей 5 тысяч военных касок.