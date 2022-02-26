Глава украинского МИД Кулеба сообщил о старте подготовки по отключению российских банков от системы SWIFT

Аргументы Недели → В мире 13+

26 февраля 2022, 19:07 Источник: "Интерфакс"

Плакат с требованием отключения России от SWIFT, Берлин, 24 февраля, Paul Zinken/globallook.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о старте технической подготовки к отключению российских банков от платежной системы SWIFT.

«SWIFT. Официальное решение еще не оформлено, но началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции», - написал глава украинского МИД в своем Facebook.

В пятницу сообщалось, что Кулеба обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном возможность повлиять на некоторые европейские страны, сомневающиеся в необходимости отключения России от SWIFT.

Также в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники рассказало, что США рассматривают введение санкций против Центробанка.