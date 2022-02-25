Кулеба и Блинкен обсудили антироссийские санкции

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25 февраля 2022, 19:02 Источник: ТАСС

глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Lev Radin/Keystone Press Agency

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в пятницу обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном возможность повлиять на некоторые европейские страны, сомневающиеся в необходимости отключения России от SWIFT.

Дмитрий Кулеба также заявил 25 февраля, что отдельно обсудил с Энтони Блинкеном дальнейшие поставки оборонного вооружения на украинскую территорию.

Министр иностранных дел Украины также обратился к "некоторым европейским лидерам", которые все еще "сомневаются в целесообразности отключения России от системы SWIFT", напомнив, что они повторяют слова "никогда снова" на своих церемониях каждый год.