Боррель заявил, что выступает за введение санкций против Путина и Лаврова

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25 февраля 2022, 18:01 Источник: ТАСС

глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Zheng Huansong/XinHua

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что выступает за санкции против президента РФ Владимира Путина и главы МИД страны Сергея Лаврова.

Жозеп Боррель в пятницу, 25 февраля, подчеркнул, что ожидает одобрения введения санкций в отношении Владимира Путина и Сергя Лаврова Советом ЕС.

Напомним, ранее сегодня канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страны Европейского союза договорились о внесении президента РФ Владимира Путина и главы МИД страны Сергея Лаврова в санкционный список.