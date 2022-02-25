Канцлер Австрии Нехаммер заявил, что ЕС внесет в санкционный список Путина и Лаврова

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25 февраля 2022, 17:27 Источник: РИА "Новости"

канцлер Австрии Карл Нехаммер, Sven Hoppe/dpa

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в пятницу, 25 февраля, заявил, что страны Европейского союза договорились о внесении президента РФ Владимира Путина и главы МИД страны Сергея Лаврова в санкционный список.

Глава австрийского МИД Александер Шалленберг в свою очередь заявил, что Евросоюз в рамках антироссийских санкций не будет вводить запрет на поездки Владимира Путина и Сергея Лаврова.

Глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в пятницу подтвердила, что ЕС внесет президента России и главу российского МИД в санкционный список.