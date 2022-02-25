Аналитик Быков заявил о наличии рисков для россиян из-за санкций против банков

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25 февраля 2022, 16:49 Источник: Свободная пресса

банковская карта, pixabay.com

Аналитик Антон Быков в пятницу, 25 февраля, заявил, что риски для клиентов российских банков, которые попали под санкции Минфина США, сводятся к вероятным транзакционным издержкам и потерям.

Эксперт подчеркнул, что эти банки уже отрезаны от долларовых расчетов, вследствие чего долларовые операции, которые они проводили, однако не смогли завершить до введения рестрикций, могут быть заморожены, если они находятся в зоне досягаемости США.

Антон Быков в разговоре со "Свободной прессой" подчеркнул, что для клиентов, попавших под санкции российских банков, существуют также курсовые риски. Аналитик уточнил, что если клиенты таких кредитных организаций пользовались брокерскими услугами в целях приобретения иностранных акций и прочих фининструментов, которые были номинированы в долларах, они будут вынуждены зафиксировать текущий результат даже если он является отрицательным.

Специалист предупредил, что за вторым пакетом санкций могут последовать третий и четвертый. Быков напомнил, что западные политики уже сейчас говорят об изоляции 80% банковской системы РФ, однако не исключено, что впоследствии могут быть введены еще более жесткие меры.