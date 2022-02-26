Госдеп США попросил американских граждан срочно покинуть Белоруссию и не принимать участия в протестных демонстрациях

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26 февраля 2022, 15:34 Источник: "Интерфакс"

Российско-белорусские учения "Союзная решимость-2022", MOD Russia/globallook.com

Госдепартамент США обратился к американским гражданам, находящимся в Белоруссии с рекомендацией немедленно покинуть страну, а также избегать участия в публичных демонстрациях.

В предупреждении для граждан США, распространенном в субботу, говорится, что в связи с российской военной операцией на территории Украины, в регионе наблюдается «повышенная напряженность». Поскольку развитие ситуации непредсказуемо, «режим работы минского аэропорта и сухопутной границы Беларуси могут измениться без уведомления», сообщается в документе.

«Государственный департамент рекомендует гражданам США не ездить в Беларусь и настоятельно призывает граждан США, находящихся в Беларуси, немедленно покинуть страну», - приводит цитату из обращения «Интерфакс».

В нем также содержится просьба к американцам, находящимся на территории Белоруссии, избегать участия в публичных демонстрациях, так как «возможны потенциальные преследования, направленные конкретно против иностранцев».

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что «Минск Москву не предаст». По его словам, белорусских войск в Украине нет, но «если это будет необходимо Беларуси и России, они будут».