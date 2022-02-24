Лукашенко: Запад разработал план, как из Польши и Литвы ударить в спину России, Минск Москву не предаст

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24 февраля 2022, 13:33 Источник: РИА Новости

Александр Лукашенко, фото: president.gov.by

Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что Запад разработал план, как из Польши и Литвы ударить в спину России. По словам Лукашенко, Белоруссия подготовила ответ.

Белорусский президент рассказал о полученной "первичной информации о том, что в Польше и Литве создаются группировки, чтобы когда начнется конфликт с Украиной, ударить, пройти через Беларусь воздушным эшелоном и наземным путем и ударить в спину российской группировки".

Видео встречи Лукашенко с белорусскими силовиками опубликовал близкий к пресс-службе государства Telegram-канал "Пул Первого".

"Мы предателями не будем", - ответил Лукашенко Западу предупредил, что "стрелять в спину русских людей" Белоруссия не позволит.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 февраля провел оперативное совещание с военными, - сообщила его пресс-служба.

"Ни для кого не является секретом, что за последнюю ночь, вчерашний вечер обстановка по периметру западных и южных границ Беларуси резко изменилась", - рассказал Лукашенко.

"Вот я прочитал: "Около 5 утра госграница Украины на участке России и Беларуси подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Беларусью". Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия не принимают в этой операции", - подчеркнул он и добавил, "оправдываться не будем по поводу того, что мы участвуем, не участвуем в этом конфликте". "Еще раз говорю: наших войск там нет. Но если надо будет, если это будет необходимо Беларуси и России, они будут", - заверил Лукашенко.