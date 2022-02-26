Минобороны РФ: украинские националисты обстреляли жилые кварталы Старобельска из РСЗО «Град»

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26 февраля 2022, 13:25 Источник: ТАСС

фото: сайт Минобороны РФ

В Министерстве обороны России сообщили, что 26 февраля около 10.30 украинские националисты нанесли удар ракетными системами залпового огня "Град" (РСЗО "Град") по жилым кварталам Старобельска. В результате происшествия погибли мирные граждане.

"В результате в городе начался пожар, есть разрушения жилых домов, имеются погибшие среди мирного населения",- говорится в пресс-релизе ведомства.

В Минобороны отметили, что подобные провокации националисты планируют совершить в населенных пунктах Краматорск и Славянск. В ведомстве напомнили, что Вооруженные силы РФ не наносят ударов по городам и населенным пунктам, а также принимают все меры для сохранения жизней мирного населения.

Ранее сообщалось, что при обстреле Горловки украинскими формированиями снаряд попал в школу. В результате погибли двое учителей.