Аргументы Недели В мире 13+

В Горловке при обстреле снаряд ВСУ попал в школу – погибли двое учителей

, 10:53

В Горловке при обстреле снаряд ВСУ попал в школу – погибли двое учителей
Обстрелянное здание в Горловке, Alexander Rekun/ Global Look Press

При обстреле Горловки украинскими формированиями снаряд попал в школу. В результате погибли двое учителей.

Информацию сообщил в пятницу, 25 февраля, глава администрации города Иван Приходько в своём Telegram-канале.

Ранее чиновник сообщил о прямом попадании украинского снаряда в школу.

Напомним, утром сегодня представитель Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщил в пятницу, 25 февраля, о гибели двух мирных граждан за истекшие сутки в результате обстрелов со стороны позиций ВСУ. Ещё 12 человек получили ранения.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram