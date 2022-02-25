В Горловке при обстреле снаряд ВСУ попал в школу – погибли двое учителей

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25 февраля 2022, 10:53

Обстрелянное здание в Горловке, Alexander Rekun/ Global Look Press

При обстреле Горловки украинскими формированиями снаряд попал в школу. В результате погибли двое учителей.

Информацию сообщил в пятницу, 25 февраля, глава администрации города Иван Приходько в своём Telegram-канале.

Ранее чиновник сообщил о прямом попадании украинского снаряда в школу.

Напомним, утром сегодня представитель Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщил в пятницу, 25 февраля, о гибели двух мирных граждан за истекшие сутки в результате обстрелов со стороны позиций ВСУ. Ещё 12 человек получили ранения.