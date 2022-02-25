Полпред ДНР в СЦКК сообщил о гибели двух мирных жителей при обстрелах со стороны ВСУ

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25 февраля 2022, 09:56

Скорая помощь, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Представитель Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщил в пятницу, 25 февраля, о гибели двух мирных граждан за истекшие сутки в результате обстрелов со стороны позиций ВСУ. Ещё 12 человек получили ранения.

Огонь со стороны киевских формирований повредил 53 жилых дома на горловском и донецком направлениях. Удары ВСУ наносили целенаправленно по 29 объектам гражданской инфраструктуры, также уничтожены два транспортных средства.

Глава администрации Горловки Иван Приходько ранее сообщил о двух обстрелах города со стороны украинских позиций.

Республиканские военные отмечают, что артиллерия ВСУ прикрывает отступающие подразделения, но при этом наносит удары по жилым районам республики.