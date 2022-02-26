Зеленский заявил, что необходимо принять решение о членстве Украины в ЕС

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26 февраля 2022, 11:59

Владимир Зеленский, фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настал решающих момент принять решение о членстве Украины в Европейском союзе. В субботу политик обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую помощь Киеву на фоне специальной военной операции России.

"Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь",- написал он в Twitter.

Ранее Зеленский рассказал, что переговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. На Украину придет оружие и оборудование от западных партнеров.