Вертолеты ВКС России теперь летают и в небе над Донецком

В небе столицы Донецкой Народной Республики накануне появились русские вертолеты. По-настоящему исторические кадры сумели заснять обычные жительницы Донецка, которые в это время были на улице.
Отдельно стоит отметить неподдельную реакцию дончан, которые видят в небе над своим городом долгожданные Ка-52 ВКС России.
Напомним, военнослужащие армий ДНР и ЛНР продолжают бои против военизированных формирований Украины, километр за километром республиканцы оттесняют ВСУ на запад.
Ранее сегодня стало известно, что Народная милиция ДНР взяла под свой контроль села Павлополь и Пищевик на Мариупольском направлении. Об этом заявил спикер Народной милиции Эдуард Басурин.