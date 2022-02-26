Вертолеты ВКС России теперь летают и в небе над Донецком

Аргументы Недели → В мире 13+

26 февраля 2022, 10:49

Вертолёт ВКС России, MOD Russia/ globallookpress.com

В небе столицы Донецкой Народной Республики накануне появились русские вертолеты. По-настоящему исторические кадры сумели заснять обычные жительницы Донецка, которые в это время были на улице.

Отдельно стоит отметить неподдельную реакцию дончан, которые видят в небе над своим городом долгожданные Ка-52 ВКС России.

Напомним, военнослужащие армий ДНР и ЛНР продолжают бои против военизированных формирований Украины, километр за километром республиканцы оттесняют ВСУ на запад.

Ранее сегодня стало известно, что Народная милиция ДНР взяла под свой контроль села Павлополь и Пищевик на Мариупольском направлении. Об этом заявил спикер Народной милиции Эдуард Басурин.