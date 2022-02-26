Эдуард Басурин: Народная милиция ДНР взяла под контроль села Павлополь и Пищевик на Мариупольском направлении

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26 февраля 2022, 10:18 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Ополченцы ДНР в 2014 году, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Народная милиция ДНР взяла под свой контроль села Павлополь и Пищевик на Мариупольском направлении. Об этом заявил спикер Народной милиции Эдуард Басурин.

«Подразделения ДНР взяли под свой контроль населенные пункты Павлополь и Пищевик на Мариупольском направлении», — процитировало Басурина РИА Новости.

Представитель Народной милиции добавил, что украинская морская пехота оставила позиции в районе села Гнутово и поселка городского типа Талаковка.

Как сообщалось ранее в субботу, Минобороны РФ проинформировало, что российские подразделения установили полный контроль над украинским Мелитополем.