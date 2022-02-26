Эдуард Басурин: Народная милиция ДНР взяла под контроль села Павлополь и Пищевик на Мариупольском направлении

Народная милиция ДНР взяла под свой контроль села Павлополь и Пищевик на Мариупольском направлении. Об этом заявил спикер Народной милиции Эдуард Басурин.
«Подразделения ДНР взяли под свой контроль населенные пункты Павлополь и Пищевик на Мариупольском направлении», — процитировало Басурина РИА Новости.
Представитель Народной милиции добавил, что украинская морская пехота оставила позиции в районе села Гнутово и поселка городского типа Талаковка.
Как сообщалось ранее в субботу, Минобороны РФ проинформировало, что российские подразделения установили полный контроль над украинским Мелитополем.