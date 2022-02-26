Минобороны РФ: российские подразделения установили полный контроль над украинским Мелитополем

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26 февраля 2022, 09:47 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Российские подразделения установили полный контроль над украинским городом Мелитополем, который расположен в южной части Запорожской области. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

«Подразделения российских вооруженных сил установили полный контроль над городом Мелитополь», — процитировало сообщение ведомства РИА Новости.

Минобороны заявило также, что минувшей ночью был нанесен удар с применением крылатых ракет воздушного и морского базирования по военной инфраструктуре Украины.

Как сообщалось ранее сегодня, офицер запаса Народной милиции ДНР Максим Дроздов указал на то, что киевские войска используют в Донбаcсе тактику выжженной земли.