Офицер запаса ДНР Максим Дроздов: армия Украины использует в Донбассе тактику выжженной земли

Аргументы Недели → В мире 13+

26 февраля 2022, 09:18 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины используют в Донбассе тактику выжженной земли. Об этом в разговоре с корреспондентом РИА Новости заявил офицер запаса Народной милиции ДНР Максим Дроздов (позывной «Индус»).

По словам Дроздова, киевские войска применяют тактику выжженной земли, «чтобы люди боялись просто жить, чтобы люди бежали, просто убегали из квартир, чтобы они боялись дышать, просыпаться, выходить на улицу».

Ранее в субботу сообщалось, что в Совете Безопасности ООН одиннадцать государств проголосовали за резолюцию, осуждающую военную спецоперацию России на территории Украины. Москва наложила на резолюцию вето.