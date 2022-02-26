Постпред КНР при ООН Цзюнь призвал обратить внимание и удовлетворить обеспокоенности России в сфере безопасности

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26 февраля 2022, 09:51 Источник: РИА Новости

Чжан Цзюнь, фото: China Mission to the UN/XinHua/globallookpress.com

Постоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций (ООН) Чжан Цзюнь заявил, что Пекин выступает за общую, всеобъемлющую концепцию безопасности. По его словам, обеспокоенности России в этой сфере должны быть удовлетворены.

Цзюнь отметил, что проблема Украины возникла не сегодня. При этом постпред выразил уверенность, что безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет подрыва безопасности других стран.

"Я хотел бы подчеркнуть, что проблема Украины возникла не сегодня. И нынешняя ситуация не появилась внезапно. Это результат сочетания ряда факторов в течение длительного периода времени",- пояснил он.

Представитель КНР при ООН назвал резонными обеспокоенности России в сфере безопасности на фоне пяти волн расширения НАТО. Цзюнь добавил, что озабоченностям Москвы должно быть уделено внимание, они должны быть соответствующим образом удовлетворены.

"Мы призываем все соответствующие стороны проявить максимальную сдержанность, снизить напряженность, избегать потерь среди мирного населения",- продолжил он.

Постпред считает, что Украина должна стать мостом между Западом и Востоком, "а не форпостом для конфронтации между главными державами". Цзюнь утверждает, что окончательное урегулирование кризиса требует отказа от менталитета холодной войны и полного уважения к резонным обеспокоенностям всех стран в сфере безопасности.

"Китай глубоко обеспокоен последними событиями на Украине ... суверенитет и территориальная целостность всех стран должна соблюдаться и принципы Устава ООН должны всеми соблюдаться",- резюмировал постпред.

Напомним, что в ночь на субботу в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) состоялось голосование по резолюции, осуждающей военную спецоперацию на Украине, инициаторами которой выступили США и Албания. За проголосовали 11 стран. Три страны - Китай, Индия и ОАЭ - воздержались.