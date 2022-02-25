Гинцбург заявил, что прекращение Италией сотрудничества по «Спутнику V» замедлит прогресс в борьбе с пандемией

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25 февраля 2022, 20:14 Источник: ТАСС

вакцина "Спутник V", Pool/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что решение властей итальянской столичной области Лацио о прекращении сотрудничества по вакцине "Спутник V" может замедлить борьбу с пандемией.

Александр Гинцбург заявил, что ни на работе итальянцев, ни на функционировании центра им. Гамалеи решение о прекращении сотрудничества по "Спутнику V" никак не скажется. Однако, по мнению ученого, на прогресс в борьбе с коронавирусной инфекцией это повлияет.

Гинцбург также подчеркнул, что центр им. Гамалеи к настоящему моменту не получал официальной информации от итальянских властей о прекращении сотрудничества по препарату.