Власти итальянской области Лацио приостановили сотрудничество с центром им. Гамалеи по вакцине «Спутник V»

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25 февраля 2022, 19:48 Источник: La Repubblica

вакцина "Спутник V", Marihan Al-Khalidi/Keystone Press Agency

Власти итальянской столичной области Лацио приняли решение приостановить сотрудничество с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи по "Спутнику V".

Министр здравоохранения области Алессио Д'Амато уточнил, что вышеуказанное решение было принято властями на фоне событий на Украине, а также добавил, что наука должна быть на службе мира, а не войны.

Напомним, 13 апреля прошлого года Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани, который находится в Риме, подписал меморандум о сотрудничестве с разработчиком вакцины против COVID-19 "Спутник V" – центром им. Гамалеи, – рассчитанный на три года.